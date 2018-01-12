رئيس الجامعة السودانية ردًا على فيديو ضرب الطالبات: لن اعتذر وطبيعي أن أعاقبهم

في أول تعليق له بعد الضجة التي تسبب بها مقطع فيديو لرئيس جامعة "الأحفاد" السودانية وهو يضرب طالبات لاعتراضهن على أسعار الوجبات الغذائية، قال رئيس الجامعة، قاسم بدري، إن الفيديو صحيح ولا يستوجب الاعتذار.



وأضاف بدري في تصريحات لصحيفة "النيلن" السودانية: "إنه أسلوبي، ولقد نسيت الموضوع، إنه منذ أمس، وأنا لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع: "لا يوجد ما يستوجب الاعتذار ولا أعرف الفتاة التي ضربتها، الفيديو صحيح، وهو أمر عادي أن يعاقب مدرس تلميذته".



وظهر في الشريط الذي التقط، أول أمس الأربعاء، قاسم بدري رئيس "جامعة الأحفاد للبنات"، وهو يصفع طالبة ويضرب أخرى مرارًا وتكرارًا، مما أدى إلى تجمع الطالبات حوله داخل الجامعة، وقامت إحداهن بضربه، في حين هتفت الباقيات وهن يرفعن أيديهن تجاهه.



وانتشر مقطع الفيديو، الذي حمَّلته طالبات وناشطون حقوقيون على مواقع التواصل بسرعة؛ وأثار حالة من الغضب ضد بدري.



