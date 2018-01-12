موجز أخبار نجوم تركيا: كيفانج تاتليتوغ يشارك في الجزء الثاني من فيلم "الأعمال المنظمة".. وسيريناي ساريكايا مطربة "محروقة" في مسلسلها الجديد.. صور

تعرف على سبب غضب جيزام كارجا من فيلمها الجديد

حقيقة خلافات توبا بويوكستون وطليقها

سيريناي ساريكايا مطربة "محروقة" في مسلسلها الجديد

"قيامة ارطغرل" يتفوق على المسلسلات التركية

كيفانج تاتليتوغ يشارك في الجزء الثاني من فيلم "الأعمال المنظمة"



تعرف على سبب غضب جيزام كارجا من فيلمها الجديد



حالة من الغضب سيطرت على النجمة التركية جيزام كارجا بعد رؤيتها للبوستر الدعائي الخاص بفيلمها الجديد "الطير الحر" والذي تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب.



وكشف مصدر مقرب من النجمة "جيزام" أن سبب غضبها يرجع لشعورها بانها تظهر بصورة أكبر سنا وطالبت الجهة المنتجة بتغييرها فورا .



ووفقًا لما نشره موقع gecce التركي فان الجهة المنتجة تحاول إرضائها وتسعى لحل هذه الأزمة .



حقيقة خلافات توبا بويوكستون وطليقها



نفى المخرج أنور صايلاك خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Daha وجود خلافات بينه وبين طليقته توبا بويوكستون والتي تشارك في بطولة هذا العمل وقامت بتصويره قبل انفصالهما.



وكشف أنور عن حقيقة ما تردد حول حذفه لبعض المشاهد لها من هذا العمل قبل الانفصال وقال: "مجرد شائعات لا يوجد لها أي أساس من الصحة".



وعن سبب عدم حضورها العرض خاص قال: "كل النجوم المتاحين حرصوا على الحضور".



سيريناي ساريكايا مطربة "محروقة" في مسلسلها الجديد



نشر موقع "gecce" التركي، تقريرًا بشأن استعداد النجمة التركي سيريناي ساريكايا لتجسيد قصة حياة المطربة "بيرجين" والتي منحها الجمهور لقب "امرأة المعاناة"، في عمل درامي مرتقب.



وتعد "بيرجين"، مطربة تركية شهيرة قام حبيبها بحرق نصف وجهها، لكنها قررت استكمال مسيرتها الفنية إلا أنه عاد وانتقم منها وقتلها.



ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا العمل خلال الفترة المقبلة.



"قيامة ارطغرل" يتفوق على المسلسلات التركية



تمكن مسلسل "قيامة ارطغرل" من التفوق على جميع الأعمال الدرامية المعروضة في تركيا أمس، وذلك وفقًا للقائمة التي أصدرها موقع gecce التركي وجاء هذا العمل في المركز الأول.



اما المركز الثاني فكان من نصيب مسلسل مريم، وأما المركز الثالث فجاء به مسلسل ذنوب ابي.



يذكر أن مسلسل قيامة ارطغرل من أبرز الأعمال التركية التي حققت نسبة مشاهدة عالية للغاية.



كيفانج تاتليتوغ يشارك في الجزء الثاني من فيلم "الأعمال المنظمة"



قرر المخرج والمؤلف يلماز اردوغان بدء الاستعداد لتصوير الجزء الثاني من الفيلم التركي "الاعمال المنظمة" قريبا، حيث اتفق مع كل من النجوم: جيم يلماز، اتا ديميرار، شهان جوكبكار، ديميت اكباغ، وكيفانج تاتليتوغ على المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، الذي يبدأ تصويره شهر ابريل، ويعرض يوم ٤ يناير عام ٢٠١٩.



يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نسب مشاهدة عالية قدرت بـ 2 مليون و٦٠٠ الف مشاهد في السينمات التركية وقت عرضه سنة ٢٠٠٥.