هآرتس: تل أبيب ترفض محاكمة قاتل الشهيد الفلسطيني "محمود بدران"

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال رفضت محاكمة أحد الضباط الذين قاموا بإطلاق النار على سيارة فلسطينية، وقتل الفتى الشهيد محمود رأفت بدران (15 عاما)، وإصابة آخرين من قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله، عام 2016.



وقالت الصحيفة إن الشهيد الفلسطيني في سيارة مع عدد من أصدقائه وأبناء عائلته عائدون إلى القرية عندما تعرضوا لإطلاق النار في يونيو 2016، عندما كان الضابط مع اثنان من الجنود في شارع 443 باتجاه القدس، بدون الزي العسكري.



وبحسب تقرير لمنظمة "بتسيليم"، فإن 7 فلسطينيين فتيان عائدين في الساعات الأولى من الفلجر إلى قرية بيت عور التحتا من مسبح "لين لاند" في بيت سيرا قاد السيارة عاهد هلال البالغ من العمر 21 عامًا وسافر معه ستة فتية، كلهم أبناء عمومة، تحت سن 16: داود أبو حسن 13 عاما، وشقيقه أمير 16 عامًا؛ هادي بدران 15 عامًا، محمود رأفت بدران 15 عامًا، مجد 16 عاما، ماجد 13 عاما.



وأضاف تحقيق "بتسيلم" أنه 'أصيب 7 من الركاب جراء إطلاق النار: قتل محمود بدران على الفور وأصيب أربعة: السائق عاهد وأمير أصيبا بجراح خطيرة، هادي وداود بجراح متوسطة. بدأ المصابون في الهروب من السيارة ووجدوا مأوى في النفق. في وقت لاحق تمّ نقل أمير بدران إلى مستشفى في إسرائيل".