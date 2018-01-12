ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

دراسة: السيجارة الأولى قد تضاعف فرص وقوع الإنسان فريسة لعادة التدخين

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
حذرت دراسة طبية من أن تدخين سيجارة لأول مرة قد تزيد من أعداد المدخنين بأكثر من الثلثين، وفقا للدراسة الذى أجريت على 215.000 شخص.

وأظهر دارسة أجريت فى جامعة " كوين مارى" فى بريطانيا، أن أكثر من 60% من البالغين سعوا لتدخين سيجارة لأول فى حياتهم، مع مايقرب من 69% أعترفوا أنهم أصبحوا أسرى لهذه العادة المدمرة عقب تدخينهم لهذه السيجارة الأولى.

وقال "بيتر هاجيك"، أستاذ الجهاز التنفسي في جامعة "كوين مارى": " لقد وجدنا أن معدل التحول من مدخن لأول مرة إلى يومى أو بصورة دائمة قد ارتفع بشكل مذهل، مما يؤكد أهمية تأثير تجربة التدخين الأولى في زيادة فرص وقوع الإنسان فريسة لعادة التدخين المدمرة.

وتدعم النتائج التي تم الوصل إليها والمنشورة فى عدد يناير من مجلة " النيكوتين وبحوث التبغ"، الإتجاه لتحديد الأولويات المبذولة للحد من إقدام المراهقين على تجربة تدخين السجائر للمرة الأولى ".. وبالنظر إلى إرتفاع معدل التحول الموجود فى الدراسات الإستقصائية ، يشير الباحثون إلى أن بعض الإنخفاضات فى إنتشار عادة التدخين المدمرة التى لوحظت على مدى السنوات العشرين الماضية، يرجع إلى إنخفاض معدلات تجربة تدخين السيجارة الأولى.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه العديد من خبراء الصحة وأطباء الجهاز التنفسي عن قلقهم من انتشار السجائر الإلكترونية بين المراهقين لما تشكله من أضرار قد تفوق السجائر العادية، وذلك بسبب دورها فى زيادة معدلات إدمان التدخين مثلها مثل السيجارة العادية.

ترشيحاتنا

​ضبط أمريكي بمطار القاهرة حاول تهريب 18 خنجرا وسيفا لدى وصوله من اليمن

رضا محمد بهلوي.. ابن شاه إيران الراحل يرعب نظام الخميني ويرفع الإيرانيون شعار عودته لمواجهة النظام الإسلامي الحاكم

مصدر: ناقلة نفط إيرانية مشتعلة تجنح إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

رئيس الجامعة السودانية ردًا على فيديو ضرب الطالبات: لن اعتذر وطبيعي أن أعاقبهم

درة تخطف الأنظار بإطلالة متميزة في دبي..صور

وصفة خارقة .. تخلصك من العرق وتفتح البشرة وتعيد نضارتها

حمل مي كساب يجبرها على الانسحاب من"اضحك لما تموت"

دراسة: الإجهاد قد يعجل بانتشار سرطان البنكرياس

سعر الذهب اليوم فى مصر

شاهد إطلالة سهر الصايغ في أحدث جلسة تصوير

"صدى البلد" يكشف حقيقة وفاة نجل أحمد السقا

الصحف الإماراتية: الرئيس السيسي يجتمع بـ"وزيري الدفاع والداخلية" ورئيس المخابرات العامة.. السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق نجران.. واشتباكات جديدة في تونس والأمن يعتقل المئات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد إطلالة سهر الصايغ في أحدث جلسة تصوير

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بموقف عبد المنعم رياض..صور

درة تخطف الأنظار بإطلالة متميزة في دبي..صور

هشام طه: مشروع الأتوبيس الذكي يستوعب 3600 عامل براتب 4 آلاف جنيه

شاهد.. ظهور خاص لرانيا يوسف خلال احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي

فيديو

توقعات المواطنين لمباراة السوبر بين الاهلى والمصرى.. فيديو
خبير استراتيجي: تركيا تسعى لهدم الاستقرار في مصر وليبيا.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات..فيديو
رئيس «مستقبل وطن»: «لا اسم يرقى لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية»..فيديو وصور
روز عربجي:الفنانات العرب لديهن هوس بالتجميل مقارنة بالغربيات مما يؤثر على المظهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري ؟

ما توقعاتك لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري ؟