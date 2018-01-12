خبير استراتيجي: تركيا تسعى لهدم الاستقرار في مصر وليبيا.. فيديو

قال الدكتور علاء عز الدين، مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية، إن كل الدلائل تشير إلى أن تركيا من أهم الدول الداعمة للإرهاب، وتسعى لهدم الاستقرار في مصر وليبيا.



وأضاف "عز الدين"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح أون" المذاع عبر "فضائية أون لايف"، أن السفينة التركية التي تم ضبطها تحمل أسلحة وقنابل ومواد تدخل في صناعة المتفجرات بغرض ادخالها إلى ليبيا، جزء منها يستخدم للتنظيمات الارهابية الإجرامية في ليبيا، والجزء الآخر يهرب إلى مصر عبر الحدود الغربية.



وأكد مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية،أن هناك تعاونا معلوماتيا بين مصر وليبيا يؤتي ثماره، فضلًا عن سيطرة القوات المصرية على الحدود الغربية مع ليبيا، لافتًا إلى إصرار تركيا على دعم الإرهاب رغم كشف أمرها أمام المجتمع الدولي.



