السوبر المصري..طموح المصري يتحدى كبرياء الأهلي في موقعة هزاع بن زايد الليلة

تتجه جميع أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى صوب مدينة العين الإماراتية في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة،وتحديدا ستاد هزاع بن زايد الذى يستضيف الموقعة النارية بين الأهلى والمصرى البورسعيدى على لقب كأس السوبر المصرى التى تحضنه دولة الامارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالى .



ويتطلع المصرى بقيادة مدربه المخضرم حسام حسن لتحقيق طموحات جماهير المدينة الباسلة بورسعيد واقتناص اللقب من بين أنياب الأهلى العنيد خاصة أن الفريق البورسعيدى يشارك فى هذه البطولة لأول مرة بإعتباره وصيف بطل الكأس العام الماضى أمام الأهلى المتوج بلقب الدورى أيضا.



ويصدم طموح المصرى بكبرياء الأهلى بقيادة مدربه الخبير حسام البدرى الذى يلعب دائما على اقتناص الألقاب والفوز بالبطولات إلى جانب أن الفريق الأحمر يخوض اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على غريمه التقليدى الزمالك بثلاثية دون رد فى ختام مباريات الدور الأول للدورى الاثنين الماضى .



ويعول البدرى على مجموعة متميزة من لاعبى الكرة المصرية أعضاء المنتخبات الوطنية أمثال عبدالله السعيد وحسام عاشور ووليد سليمان ومؤمن زكريا إلى جانب الدولى المغربى وليد أزارو والدولى التونسى على معلول والنجيرى جونيور آجاى وفى حراسة المرمى المتألق أحمد الشناوى.



فى المقابل .. يركز العميد حسام حسن على خطة اللعب التى تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع غلق المساحات أمام المنافس والسيطرة على مفاتيح اللعب مثل مؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد سليمان.



ويعتمد حسام حسن على مجموعة من اللاعبين هم حمد مسعود فى حراسة المرمى ومحمد حمدى ومحمد شطة ومحمد كوفى وفريد شوقى وأحمد شكرى وإسلام صلاح واسلام عيسى ووليد حسن ومحمد جريندو وأحمد جمعة.