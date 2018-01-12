استطلاع للرأي: إجراء استفتاء ثان حول "بريكست" قد يبطل نتيجة تصويت 2016

كشف استطلاع جديد للرأي أن إجراء تصويت ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ قد يبطل نتيجة الاستفتاء الأخير لعام 2016.



وذكر موقع /بولتكس هوم/ البريطاني اليوم الجمعة، أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة "كوم ريس" للبحوث التسويقية، ومقرها بريطانيا، أظهر أنه إذا تم إجراء استفتاء ثان، سوف يصوت 55 % من الناخبين لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، و42% لصالح المغادرة، وذلك مقارنة بـ 52% صوتوا لصالح مغادرة الكتلة الأوروبية مقابل تصويت 48% لصالح البقاء، في استفتاء عام 2016.



يأتي هذا بعدما أثارت دعوة الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني، نايجل فاراج، إلى إجراء استفتاء ثان على عضوية بلاده في التكتل الأوروبي، موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية البريطانية، التي يساند شق منها هذه الدعوة، فيما سارعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تجديد رفضها للدعوة، مؤكدة تمسكها بالتوصل إلى أفضل اتفاق تجاري مع الاتحاد عقب الانسحاب.