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أخبار العالم

اليابان تبدأ في إعدام دجاج بعد تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
رويترز
قال حكومة مقاطعة كاجاوا في غرب اليابان إنها بدأت في إعدام 91 ألف دجاجة بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة.

وهذا أول تفش لإنفلونزا الطيور في اليابان هذا الشتاء.

وقالت الحكومة المحلية ووزارة الزراعة والغابات والمصايد في وقت متأخر أمس الخميس إن الفحوص أكدت إصابة الدجاج في مزرعة بمنطقة بمدينة سانوكي في كاجاوا بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدا سوجا إن الحكومة عقدت اليوم الجمعة اجتماعا وزاريا لضمان بذل كل جهد ممكن لمنع انتشار المرض.

وكان آخر تفش للمرض في اليابان في مارس آذار. وتفيد تقديرات وزارة الزراعة أنه تم إعدام 1.67 مليون دجاجة بسبب تفش لسلالة إتش5إن6 من فيروس إنفلونزا الطيور بين نوفمبر تشرين الثاني 2016 ومارس آذار 2017.

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