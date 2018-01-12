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ثقافة

«لو غاب النور» يناقش سلبيات الأمية بمكتبة الشطب في أسوان

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قدمت فرقة مسرح مكتبة الشطب التابعة لفرع ثقافة أسوان، عرضا مسرحيا تحت عنوان «لو غاب النور» على مسرح مكتبة الشطب.

العرض من تأليف وإخراج محمد طاهر برعى، ومساعد مخرج عبد الرحمن حسن النجار، وديكور وملابس فؤاده فاروق بدوى، وإعداد موسيقى أحمد شعبان، وإضاءة حسن مصطفى اسماعيل، وتمثيل : شيماء رمضان محمد ، على الخبيرى، عبد الهادى رمضان عبد العال، كريم محمد ركابى ، فرحة سعيد أحمد، كمال عيد كمال، مروة محمد، هدى حسين يوسف، محمد فراج محمد.

وقال محمد طاهر مخرج العرض، إن المسرحية تدور حول سلبيات الأمية التى مازالت تخيم على صعيد مصر وما ينتج عنها من مصائب تهدد استقرار المجتمع المصرى والذى تأخر كثيرًا فى تصنيفه على العالم فى ركب العلم، مشيرًا إلى أن العلم نور وأن طريق الجهل والشيطان واحد وكلاهما يؤدى إلى التهلكة مما خلفه الجهل من طمع وفوضى واستغلال وقتل.

وأضاف محمد ادريس رئيس الفرع، أن العرض يناقش مشكلة يعانى منها المجتمع المصرى خاصة فى الريف وهي مشكلة "الأمية" ، ويأتي ذلك لما للمسرح من أهمية كأحد منابر الأدب والثقافة ومختلف الفنون، وهو أحد أهم الوسائل الإعلامية التى ترتقى بالجمهور، وهو الساعي دوما لتوفير حلول لمشكلات المجتمع.

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