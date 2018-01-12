ننشر تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المنشآت بـ "المعادي العسكري"

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛صباح اليوم الجمعة،المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى،كما تفقد عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.



وأكد الرئيس السيسى،أهمية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لكافة ابناء الشعب المصرى.



كما تفقد الرئيس السيسي،أعمال التطوير والتي شملت إنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التى تخدم العسكريين والمدنيين على حد سواء.



يذكر ان المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اكثر من 220 ألف مريض سنويا ويجرى اكثر من 7 الاف عملية جراحية متخصصة للمدنيين والعسكريين وعائلاتهم.

