مايكل أوين يرفض انضمام الجزائري رياض محرز إلى ليفربول

أعرب مايكل أوين نجم نادى ليفربول السابق عن معارضته لانضمام الجزائرى رياض محرز نجم ليستر سيتى لصفوف الريدز كبديل للبرازيلى فيليبى كوتينيو المنتقل لبرشلونة الأسبانى.



,قال أوين في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار اليوم الجمعة :"سئلت هذا الأسبوع إذا كنت أعتقد أن رياض محرز، الذي يرتبط بالانتقال إلى ليفربول، سيكون البديل المثالي لكوتينيو، لكنني لم أستطع الموافقة".



وأضاف :"محرز لاعب جيد، ولكنه قد لا يملك الصفات التي يبحث عنها المدرب يورجن كلوب، أنا أيضا أتساءل أين سيكون مكانه في التشكيلة الأساسية؟ بالتأكيد ليس بدلا من الرائع محمد صلاح على الجانب الأيمن من الهجوم".

