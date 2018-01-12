عمدة لندن ردًا على إلغاء ترامب زيارته: الشعب البريطاني قالها لك "لا نرحب بك"

هاجم عمدة لندن، صادق خان، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدما أعلن الأخير، في وقت متأخر من الخميس، أنه عدل عن حضور تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في لندن، وسط تقارير إعلامية بأن الزيارة ستثير احتجاجات في بريطانيا.



وقال خان في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يبدو أن الرئيس ترامب استلم رسالة العديد من البريطانيين الذين يحبون الولايات المتحدة والشعب الأمريكي".



وأضاف: "زيارة ترامب الشهر المقبل سيسفر عنها بلا شك احتجاجات سياسية واسعة النطاق، وهذا يدل على أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أخطأت عندما تسرعت ودعته لزيارة المملكة المتحدة، إن الشعب البريطاني قالها صراحة لترامب، وأعلن أنه غير مرحب به هنا".



وكان ترامب دعي للقيام بزيارة دولة لم يحدد موعدها إلى بريطانيا لكن هناك قلقا من حدوث احتجاجات.



وقالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في 7 يناير الحالي إن الزيارة لا تزال مرتقبة، مضيفة "ترامب سيزور المملكة المتحدة".

