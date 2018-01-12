السوبر المصرى..حسام حسن يبحث عن لقب جديد أمام الأهلي في الإمارات..فيديو

يبحث حسام حسن المدير الفنى للمصري البورسعيدي عن لقب "قاهر الأهلي" في السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه كمدرب وأيضا لناديه الذى يلعب في هذه البطولة لأول مرة أيضا.



ويلتقي الأهلي بطل الدوري والكأس فى الموسم الماضى مع المصرى البورسعيدى ثالث الدورى ووصيف الكأس فى السادسة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية حيث يتنافس الفريقان على لقب السوبر المصرى .



وحصد الاهلى لقب السوبر المصرى 9 مرات مقابل 3 مرات لمنافسه الزمالك ومرة للمقاولون العرب بقيادة مدربه حسن شحاتة

على حساب الزمالك موسم 2004 ومرة لحرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشرى على حساب الأهلى موسم 2009 .



ويأمل حسام حسن فى تكرار سيناريو طارق العشرى أمام الاهلى عندما فاز بهدفين دون مقابل واقتنص اللقب لفريقه حرس الحدود من الفارس الأحمر ومثلما فعلها المعلم حسن شحاته أمام الزمالك بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين .















