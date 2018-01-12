مجلس الأهلي يصل إلى الإمارات لمساندة الأهلي أمام المصري

وصل وفد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى الإمارات صباح اليوم الجمعة، ويضم كلًّا من العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي عضو المجلس، وحلمي عبد الرازق، المستشار القانوني لمجلس الإدارة.



وأنهى وفد النادي الأهلي زيارته إلى السعودية أمس الخميس بعد إنهاء كافة الاجتماعات الخاصة بمشروع القرن "إستاد الأهلي" والتي أقيمت لبحث كافة الأمور التي تتعلق ببناء ستاد الأهلي من مختلف النواحي.



ويستقبل سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية وفد النادي الأهلي، الذي أكد أن هناك تنسيقا كاملا بينه وبين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي لإنهاء كافة إجراءات حضور وفد الأهلي لمباراة السوبر، وأماكن التواجد في المقصورة الرئيسية.



