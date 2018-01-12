ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليابان تعبر عن قلقها البالغ إزاء أزمة الروهينجا في ميانمار

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
رويترز
قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن تارو كونو وزير الخارجية عبر عن قلقه البالغ بشأن أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار خلال اجتماع مع زعيمة البلاد أونج سان سو كي اليوم الجمعة في العاصمة نايبيداو.

وأعلنت الحكومة اليابانية عن منحة قيمتها 330 مليون ين (2.97 مليون دولار) لميانمار لمساعدة الروهينجا على العودة من بنجلادش.

كان جيش ميانمار قد شن حملة كبيرة في شمال ولاية راخين بغرب البلاد بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينجا يوم 25 أغسطس آب. وأدت حملة الجيش لنزوح أكثر من 650 ألفا من القرويين الروهينجا إلى بنجلادش.

ترشيحاتنا

أول رد بريطانى على بناء 3 آلاف مستوطنة بالضفة الغربية

شاهد.. مدحت تيخة فى شخصية امرأة فى "جدو نحنوح"

«الإفتاء» توضح حكم الحديث أثناء خطبة الجمعة

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة .. غدًا

وصفة خارقة .. تخلصك من العرق وتفتح البشرة وتعيد نضارتها

«لو غاب النور» يناقش سلبيات الأمية بمكتبة الشطب في أسوان

رانيا فريد شوقي: ترتيب أسمى فى "أبو العروسة" لم يزعجنى

اليابان تبدأ في إعدام دجاج بعد تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور

جدل في السودان بعد قتل الشرطة لطالبين في الحرم الجامعي أمام زملائهما

«الإفتاء» توضح حكم صلاة الفريضة فى السيارة

فهرية أفجين تفوز بلقب أفضل ممثلة سينمائية.. والفنانة التركية تغيب عن الحفل

رئيس الجامعة السودانية ردًا على فيديو ضرب الطالبات: لن اعتذر وطبيعي أن أعاقبهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد إطلالة سهر الصايغ في أحدث جلسة تصوير

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بموقف عبد المنعم رياض..صور

درة تخطف الأنظار بإطلالة متميزة في دبي..صور

هشام طه: مشروع الأتوبيس الذكي يستوعب 3600 عامل براتب 4 آلاف جنيه

شاهد.. ظهور خاص لرانيا يوسف خلال احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي

فيديو

توقعات المواطنين لمباراة السوبر بين الاهلى والمصرى.. فيديو
خبير استراتيجي: تركيا تسعى لهدم الاستقرار في مصر وليبيا.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات..فيديو
رئيس «مستقبل وطن»: «لا اسم يرقى لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية»..فيديو وصور
روز عربجي:الفنانات العرب لديهن هوس بالتجميل مقارنة بالغربيات مما يؤثر على المظهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري ؟

ما توقعاتك لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري ؟