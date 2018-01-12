اليابان تعبر عن قلقها البالغ إزاء أزمة الروهينجا في ميانمار

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن تارو كونو وزير الخارجية عبر عن قلقه البالغ بشأن أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار خلال اجتماع مع زعيمة البلاد أونج سان سو كي اليوم الجمعة في العاصمة نايبيداو.



وأعلنت الحكومة اليابانية عن منحة قيمتها 330 مليون ين (2.97 مليون دولار) لميانمار لمساعدة الروهينجا على العودة من بنجلادش.



كان جيش ميانمار قد شن حملة كبيرة في شمال ولاية راخين بغرب البلاد بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينجا يوم 25 أغسطس آب. وأدت حملة الجيش لنزوح أكثر من 650 ألفا من القرويين الروهينجا إلى بنجلادش.