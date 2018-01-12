تعيين لورانس رئيسا تنفيذيا لتشيلسي الإنجليزي

أعلن تشيلسي بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية أنه عين جي لورانس رئيسا تنفيذيا جديدا له وعهد إليه بالاشراف اليومي الكامل على عملياته.



ومن المقرر أن يبدأ لورانس مهام منصبه الجديد في فبراير شباط المقبل بعد أن سبق له العمل مديرا لمؤسسة مابل ليف للرياضة والترفيه وهي الشركة المالكة لنادي تورونتو مابل ليفز الكندي المنافس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.



وقال بروس باك رئيس تشيلسي في بيان "سيعمل (لورانس) بالتعاون مع المالك ومجلس الإدارة بهدف زيادة إيراداتنا التجارية وتعزيز فرصنا الرقمية والتوصل لطرق وأساليب جديدة من أجل تحقيق أقصى استفادة لجماهير مشجعينا".