الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية المقدمة للشعب

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية المقدمة للشعب.



جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى.



وشهد الرئيس السيسي صباح اليوم الجمعة افتتاح أعمال تطوير وتوسعة المجمع الطبي بمستشفى المعادي العسكري .



وافتتح الرئيس عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى.



وأخذت القوات المسلحة على عاتقها مسئوليات عديدة في دعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتطوير المعامل المركزية وبنوك الدم وخطوط إنتاج الأدوية التابعة لها وتقديم خدمة الإسعاف الطائر لنقل الحالات الحرجة والمصابين ودفع القوافل الطبية إلى ربوع مصر ومحافظاتها النائية مع الاهتمام ببناء قاعدة من الكوادر الطبية المؤهلة واستقدام الخبراء الأجانب لتوفير أقصي درجات الرعاية والاهتمام بالشعب المصري العظيم.

