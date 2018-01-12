أول رد من نتنياهو على اقتراح إقامة دولة فلسطينية بسيناء



نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرضه ضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل منح الفلسطينيين أراضٍ في سيناء.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة: "الخبر الذي نشرته صحيفة هآرتس بأن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراضٍ في سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل عارٍ من الصحة تمامًا ولا أساس له".



وكانت الحكومة الإسرائلية قد نفت ما ذكره مسئولون أمريكيون لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حول أن نتنياهو اقترح على الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مبادلة أراض في شبه جزيرة سيناء، وضمها لقطاع غزة مقابل ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، في إطار تسوية سياسية لإقامة دولة فلسطينية.

