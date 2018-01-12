مصادر: اتفاق على الخطوط العريضة للحكومة الائتلافية في ألمانيا

قالت مصادر حزبية إن المحافظين الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي اتفقوا اليوم الجمعة بعد محادثات استمرت ليلة كاملة على الخطوط العريضة لمفاوضات رسمية لتشكيل حكومة ائتلافية.



ومن المنتظر أن يمهد الاتفاق بين زعماء حزبيين وبرلمانيين الطريق أمام مفاوضات تفصيلية في الأسابيع المقبلة مما يزيل حالة الضبابية التي أثرت سلبا على دور ألمانيا في الشؤون الدولية وأثارت تساؤلات بشأن بقاء ميركل في منصبها.



وقالت مصادر حزبية إنه بعد محادثات استغرقت يوما كاملا بدأ الزعماء الستة عرض مسودة مكونة من 28 صفحة على أعضاء الحزب.



ومع ضعف موقفها في أعقاب نتيجة انتخابات سبتمبر أيلول خاطبت ميركل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يميل نحو اليسار لتجديد ما يطلق عليه "ائتلاف كبير" بعد انهيار محادثات بشأن ائتلاف ثلاثي في نوفمبر تشرين الثاني مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.



وتريد المستشارة، التي تحظى باحترام واسع النطاق في الخارج بعد أكثر من 12 عاما في السلطة، نجاح المحادثات لتجنب المزيد من التراجع في سلطتها الشخصية وضعف التأثير العالمي لألمانيا وليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي.



وقبل الانتقال لمفاوضات الائتلاف الرسمية ينبغي على الحزب الديمقراطي الاشتراكي إقناع أعضائه بالموافقة خلال مؤتمر يعقد يوم 21 يناير كانون الثاني.



ويخشي العديد من أعضاء الحزب من أن تتسبب المشاركة في الحكم مجددا مع المحافظين في المزيد من الضعف لحزبهم بعدما حقق أسوأ نتيجة في انتخابات سبتمبر أيلول منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية في عام 1949.



وقال كيفن كوهنرت رئيس شعبة الشباب في الحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه يخطط لجولة في ألمانيا لإقناع نواب الحزب بالتصويت ضد الائتلاف الكبير.



