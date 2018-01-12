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أخبار البلد

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول أنشطة المراكز الثقافية والبعثات بالخارج

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
ا ش ا
استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة حول أنشطة بعض المكاتب والمراكز الثقافية بباريس وطوكيو والسعودية ونواكشوط وآلماطا بكازاخستان خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم /الجمعة/ أنه في إطار الأنشطة الثقافية، نظم المكتب الثقافي المصري بباريس احتفالية خلال شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ومرور عام على إعادة افتتاح المكتب الثقافي المصري بباريس، وتم تقديم محاضرة حول مكانة اللغة العربية في العالم وكونها من أقدم اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، وكذلك استعراض الإستراتيجية التي تم اتباعها في الأنشطة الثقافية على مدار العام الماضي، وما تم إنجازه من أنشطة ثقافية وتعليمية واجتماعية منذ إعادة تشغيل المكتب الثقافي بباريس.

وفي ضوء الاهتمام بالتواصل مع الطلاب المصريين بالخارج نظم المكتب الثقافي المصري بطوكيو ندوة بمشاركة بعض من الطلاب المصريين باليابان والجمهور الياباني؛ بهدف التواصل معهم والحديث عن مصر ومؤسسات التعليم العالي المصرية، كما قام المكتب أيضًا بعرض فيديو ترويجي عن مصر.

كما عقد المكتب الثقافي المصري بالسعودية لقاء مع أولياء أمور أبناء الجالية المصرية بمدارس الابتكارية "مسار المنهج المصري" في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية؛ بهدف التواصل معهم، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وفي إطار مكافحة الفكر المتطرف شارك المركز الثقافي المصري بنواكشوط بموريتانيا في فعاليات الدورة الـثلاثين للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية التي ينظمها "التجمع الثقافي الإسلامي" بموريتانيا وغرب إفريقيا بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي؛ للمناقشة حول اعتماد قيم الاعتدال ومنهج الوسطية في السيرة النبوية بمشاركة وفود عربية وإفريقية.

وفي ضوء نشر الثقافة العربية قام المركز الثقافي المصري بآلماطا بكازاخستان بتنظيم دورة تدريبية لطلاب الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور- مبارك" عن آليات جديدة لتدريس الصرف العربي.

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