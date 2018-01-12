درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق بكوريا الجنوبية

وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق في كوريا الجنوبية إلى حوالي 25 درجة مئوية تحت الصفر ، مما أدى إلي تغطية الجليد لمعظم أراضي البلاد.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم /الجمعة/ أن درجة الحرارة انخفضت اليوم في مدينة آن-هونغ في بلدة هونغ سونغ بإقليم كانغ وون شمال شرقي كوريا الجنوبية إلى 24.8 تحت الصفر، فيما شهدت جزيرة جيجو السياحية اضطرابا في الحركة الجوية والبحرية والبرية ، ومنعت السلطات السياح من الدخول إلى جبل هالا لليوم الرابع على التوالي نتيجة لسقوط الثلوج بكثافة.



وأشارت إلى أن درجة الحرارة في العاصمة سول وصلت الجمعة إلى 1ر15 درجة تحت الصفر، ، فيما وصلت في وانتشون إلى 14.2 درجة تحت الصفر وكوانغجو إلى 9.8 تحت الصفر وبوسان إلى 8.8 نقطة تحت الصفر.



وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية تساقط الثلوج بسمك 1-5 سنتمترات في المناطق الساحلية جنوب غربي البلاد وفي جزيرة جيجو، فيما صدر تنبيه من الثلوج الكثيفة في جزيرة جيجو السياحية حيث يعاني السياح العالقين في المطار وسكان الجزيرة من المصاعب الناجمة عن تعطل الرحلات الجوية بسبب الطقس السيئ.

