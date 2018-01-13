ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

السبت 13/يناير/2018 - 11:00 ص
الممر
الممر
عبد العزيز جمال
شنّت الأجهزة التنفيذية بحي غرب القاهرة، برئاسة هشام خشبة، رئيس الحي، حملة لرفع الإشغالات وتطوير ورفع كفاءة ممر بهلر من شارع طلعت حرب.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة شملت رفع الأكشاك وتغيير أماكنها لاستكمال أعمال الصيانة بالممر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لاستعادة شكله الأساسي.

في السياق نفسه، تمت إزالة الأجزاء التالفة من نخيل شارع طلعت حرب بوسط البلد لإظهار العقارات الخلفية ذات الطابع المتميز ورفع وإزالة استاند لبيع الصحف بالشارع لاستكمال أعمال تطوير القاهرة التراثية.

وبالتزامن مع انتهاء تطوير الممر، ستقام اليوم، السبت، أمسية ثقافية بالممر تحت عنوان "فرقة حسب الله السابع عشر" ضمن مشروع مسرح الحقيبة في إطار مشروع إحياء فنون القاهرة التراثية واستعادة التاريخ الفني والثقافي والتعريف بالشخصيات المصرية العريقة التي أثرت في التاريخ المصري.

وتشمل فلسفة مشروع مسرح الحقيبة الذي يتم تحت رعاية محافظة القاهرة ووزارة الثقافة، فكرة الترحال من ثقافة إلى أخرى وخلق لغة مشتركة من خلال حالات مسرحية متنقلة ومكثفة بتلك الأماكن.
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور
انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يحصل على توقيع المهاجم الليبيري باتريك ليه

حماس والجهاد تعلنان عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني برام الله

وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمجمع "بوصلة" للصناعات المتوسطة

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو

صدمة أفريقية من تصريحات ترامب والخارجية السنغالية تستدعي السفير الأمريكي

انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

المرور: فتح ٥ طرق صحراوية بعد زوال الشبورة الصباحية

الإسماعيلي يبحث عن استكمال انتصاراته أمام الاتحاد السكندري بالدوري

عبد العال يدعو البرلمان لعقد جلسة عامة غدا

«الشبورة» تتسبب في إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب انعدام الرؤية

وصلة رقص للفنانة نادية الجندي على أنغام «سهروني الليل».. فيديو

نائبة تونسية: قطر لن تتخلى عن مشروعاتها الإرهابية أبدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من حفل تامر حسني وميريام فارس

انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

زينة تشعل «إنستجرام» بإطلالة ساحرة.. صور

مطار الغردقة ينظم فعالية لتنظيف أرض المهبط من المواد الغريبة.. صور

تامر حسني وميريام فارس يتألقان في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية
إغلاق 4 طرق بالجيزة بسبب أعمال الإصلاحات.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟