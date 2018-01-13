انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

شنّت الأجهزة التنفيذية بحي غرب القاهرة، برئاسة هشام خشبة، رئيس الحي، حملة لرفع الإشغالات وتطوير ورفع كفاءة ممر بهلر من شارع طلعت حرب.



وأوضح رئيس الحي أن الحملة شملت رفع الأكشاك وتغيير أماكنها لاستكمال أعمال الصيانة بالممر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لاستعادة شكله الأساسي.



في السياق نفسه، تمت إزالة الأجزاء التالفة من نخيل شارع طلعت حرب بوسط البلد لإظهار العقارات الخلفية ذات الطابع المتميز ورفع وإزالة استاند لبيع الصحف بالشارع لاستكمال أعمال تطوير القاهرة التراثية.



وبالتزامن مع انتهاء تطوير الممر، ستقام اليوم، السبت، أمسية ثقافية بالممر تحت عنوان "فرقة حسب الله السابع عشر" ضمن مشروع مسرح الحقيبة في إطار مشروع إحياء فنون القاهرة التراثية واستعادة التاريخ الفني والثقافي والتعريف بالشخصيات المصرية العريقة التي أثرت في التاريخ المصري.



وتشمل فلسفة مشروع مسرح الحقيبة الذي يتم تحت رعاية محافظة القاهرة ووزارة الثقافة، فكرة الترحال من ثقافة إلى أخرى وخلق لغة مشتركة من خلال حالات مسرحية متنقلة ومكثفة بتلك الأماكن.

