شاهد.. رضيع يعيش برأس في حجم كرة القدم

ينتظر رضيع ولد برأس في حجم كرة القدم، إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته البائسة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" يعاني محمد سناء البالغ من العمر 15 عاما، من بادين في مقاطعة السند الباكستانية، من حالة نادرة تعرف باسم استسقاء الرأس، مما يسبب تراكم السوائل داخل جمجمته.



وأفادت الصحيفة بأن هذه الحالة تسبب في نمو رأس الرضيع لحجم غير طبيعي لتجعله غير قادر على الحرة وغير أو تناول الطعام أو النوم.



ويقول والدا محمد إنه يعامل معاملة سيئة من قبل أشخاص آخرين في قريته، مما يجعلهما قلقين بشأن مستقبله.



وعلى الرغم من أن محمد أجرى عملية جراحية بعد ولادته بفترة وجيزة، إلا أن حالته تدهورت مؤخرا، مما أجبر والديه على العودة إلى المستشفى لمسافة 120 ميلا، ليتم إخباره بأنه ليس صحيا بما فيه الكفاية ليجرى العملية الجراحية.

