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أخبار البلد

إقبال متزايد من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:09 م
صدى البلد
أ ش أ
شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى عدد من المحافظات إقبالا متزايدا من المواطنين لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية.

ففي محافظة الوادي الجديد، واصلت مكاتب الشهر العقاري لليوم الرابع على التوالي استقبال المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ترشحه لفترة رئاسية ثانية، كما يواصل مكتب التوثيق والشهر العقاري بمركزي الداخلة والفرافرة استقبال المواطنين لتحرير توكيلات الرئاسة.

ويبدأ مكتب التوثيق والشهر العقاري بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد غدا السبت البدء في استقبال المواطنين لتحرير توكيلات الرئاسة، حيث يعمل مكتب التوثيق بباريس 3 أيام أسبوعيا هى السبت والأحد والاثنين.

وفي محافظة سوهاج، قال المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم إن مكاتب الشهر العقاري بمختلف مدن المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال اليومين الماضيين من أجل توثيق توكيلات انتخابات الرئاسة المقرر لها شهر مارس المقبل ومطالبة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية.

وأكد المحافظ أن الإجراءات ميسرة بجميع مكاتب الشهر العقاري للتيسير على المواطنين ومجانية بدون أي رسوم أو أوراق، لافتا إلى أنه تم تخصيص أوقات محددة للأشخاص من ذوي الإعاقة للتيسير عليهم.

وفي محافظة قنا، قال منسق جمعية (من أجل مصر) وحملة (كلنا معاك) بالمحافظة أسامة الهواري إن الحملة استخرجت 5 أضعاف النصاب الدستوري المطلوب دستوريا لنماذج تأييد الترشح والمحدد بألف نموذج لتأييد الترشح كحد أدنى.

وأضاف منسق الحملة - في تصريح اليوم الجمعة - أنه تم استخراج 5 آلاف و142 نموذجا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى مراكز المحافظة لتكون المحافظة الأولى التي تحقق المستهدف في أقل من ٧٢ ساعة.

وأكد أن مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة شهدت اليوم إقبالا غير مسبوق لراغبي تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالمشاركة الفعالة من أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة.

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