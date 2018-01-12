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رياضة

الاهلى المصرى السوبر .. إعلامي إماراتي: كل شيء يتغير إلا أربعة منها انتصارات الأحمر

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:01 م
صدى البلد
الديب أبوعلى
علق الإعلامى الرياضى على سعيد الكعبى على فوز الأهلى بكأس السوبر عقب نهاية المباراة التى جمعته قبل قليل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية بفريق المصرى البورسعيدى وانتهت لصالحه بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب المغربى وليد أزارو.

وغرد "الكعبى" على حسابه بـ "تويتر" قائلا: "في مصر كل شيء يتغير إلا شموخ الأهرامات وجريان النيل وصوت الست وتواصل انتصارات النادي الأهلي، لقب جديد لنادي القرن، أين الجديد ؟!".

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