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«السادات»: لن أقبل أن أكون ديكورا أو محللا في العملية الانتخابية

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:08 م
النائب محمد أنور
النائب محمد أنور السادات
كريـم الخـطيب
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أسلوب البعض يضر بالانتخابات الرئاسية ولا يفيد، مشيرا إلى أنه ربما يبحث البعض عن الشهرة لكن "أنا مش مستني شهرة وهعمل بيها ايه".

وأَضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أن من انتخبوهم في البرلمان لهم الحق عليهم في التعبير عنهم لكن للأسف البعض لا يتقبل ذلك، مشددا على أننا محتاجون لم شمل المصريين ونظرة ثانية للوضع الاقتصادي والحريات.

وأشار إلى أن الحملة تواجه صعوبات الآن وما يحدث مخالف للدستور المنظم لتداول السلطة، وأنا عندي ذهول بسبب ما يحدث، مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون ديكور أو محلل في العملية الانتخابية، وليس هذا الشخص لكي يقبل هذا ولكنه يمارس دوره وحقه الدستوري.

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