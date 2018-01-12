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ضياء رشوان: قاعدة ثقة بين الجهات المسئولة والمراسلين الأجانب «ضرورة».. فيديو

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:25 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
هاني حسين
قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إن المراسل الأجنبي فى مصر لديه مشكلة متعلقة بغياب المعلومة وغياب المصدر الموثوق، وبالتالي يلجأ للمساعد له أو مصادر سهلة ومعلومة.

وأضاف "رشوان" فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ديفيد كيرك باتريك كاتب مقال النيويورك تايمز عن مصر صرح قائلا: "إنه حاول مرتين التواصل مع مصادر رسمية ولم يفلح"، مشيرا إلى أن هناك 10 مقالات تكتب فى صحيفة النيويورك تايمز سنويا عن مصر 8 مقالات تكتب من داخل مصر ومقال رأى وافتتاحيات تكتب من الخارج.

وأكد ضرورة تواجد قاعدة ثقة بين الجهة المسؤولة والصحفيين والمراسلين الأجانب للحصول على المعلومة والمهنية، مضيفا: "نجحنا فى قيام عدد من الوزراء والمسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد لقائات مع المراسلين والصحفيين الأجانب، وذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي مع المسؤولين الأجانب بمنتدى شرم الشيخ وحضره 18 صحفيا أجنبيا ممثلين لـ14 مؤسسة إعلامية فى العالم، مما ترك أثرا إيجابيا جدا".

وتابع قائلا: "أنشأنا نادي المراسلين الأجانب بشارع طلعت حرب لحصول المراسلين الأجانب على المعلومات من مصادرها من خلال عقد لقائات دورية مع مسؤولين تنفيذيين".

وأردف: "تم الاتفاق مع عدد من الوزراء ورئيس الوزراء على عقد لقائات دورية مع المراسلين الأجانب بنادي المراسلين الأجانب".

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