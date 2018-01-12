وزير الشباب والرياضة يدعم 3 أندية في كفر الشيخ بـ 90 ألف جنيه

أعلن اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، عن دعم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لأندية بيلا والزعفران والحامول بمحافظة كفر الشيخ بـ90 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل نادٍ كدعم إضافي للإنفاق على الأنشطة الرياضية والشبابية بها.



جدير بالذكر أن هذه الأندية الثلاثة تشارك في دوري القسم الثالث لكرة القدم، وتنافس من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز (ب)، إلا أنها تُعاني من نقص الموارد المالية المؤهلة لذلك.

