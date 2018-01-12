تشيز كيك الفراولة على البارد من الشيف نيفين عباس

قدمت الشيف نيفين عباس طريقة مميزة لعمل تشيز كيك الفراولة على البارد جربيها وقدمى لأسرتك وصفات جديدة .





المقادير:

1 كوب بسكويت مطحون مضاف له 100 جرام زبدة سائلة

200 جرام جبنة كريمى

100 جرام كريمة خفق

نصف كوب سكر بودرة

مربى فراولة وحبات فراولة



الطريقة:

نضع البسكويت المطحون بالزبدة فى قاع صينية التشيز كيك

فى وعاء أخر نخفق الكريمة مع نصف كمية السكر

فى وعاء أخر نضيف الجبنة وباقى كمية السكر ونخفق

تقلب الكريمة مع الجبن وتضاف للبسكويت وتوضع بالثلاجة ساعتين

نضع ربع كوب مياه على المربى وتوضع على نار متوسطة لمدة 2 دقيقة

تخرج من الثلاجة وتضاف لها المربى بعد أن تبرد وتزين بحبات الفراولة وتقدم