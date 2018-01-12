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شاهد.. «تعليم البرلمان» تكشف عن نظام الثانوية العامة الجديد

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:11 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لديهم مقترح من وزارة التربية والتعليم بنظام جديد للثانوية العامة يقوم على مسألة التقويم المستمر.

وأَضاف «شيحة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه لابد أن يكون مشروع الوزارة واضع به ضمانات واضحة، مشيرا إلى أنه لابد من وضع خطة زمنية واضحة المعالم باليات تنفيذ وتمويل.

وأوضح أنه مستحيل يكون هناك نظام جديد للثانوية العامة قبل شهر سبتمبر، منوها إلى أن الثانوية العامة بحاجة الي صدور قانون يقدم للمجتمع ولجنة التعليم بصفة متكاملة لكي يكون هناك تمويل ويتحقق بنجاح.

وأشار إلى أننا نحتاج 700 ألف تابلت بالعديد من المليارات لتوفير خطة «تابلت لكل مواطن»، لافتا إلى أنه ليس ضد مقترح وزير التعليم لكن يريد توفير التمويل.

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