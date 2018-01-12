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أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تختطف صرافين وتنهب أموالهم في «إب» وسط اليمن

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:03 م
صدى البلد
أ ش أ
اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية عددا من الصرافين بمحافظة (إب) وسط اليمن في إطار حملات نهب واسعة طالت شركات ومحلات الصرافة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر في المحافظة - حسبما ذكرت فضائية (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - إن المليشيات الانقلابية تفرض إتاوات مالية كبيرة على التجار ومحلات الصرافة ومحلات الذهب لدعم ما تسميه (المجهود الحربي) وأن تلك الإجراءات تأتي في هذا السياق على غير ما يحاول إعلام الحوثيين تصويرها بأنها لضبط سعر الصرف.

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