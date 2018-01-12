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رياضة

«السوبر العاشرة» أول بطولة للأهلي بقيادة حسام عاشور

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
إذا كان الأهلي يحتفل اليوم بفرحة التتويج باللقب رقم 10 لبطولة كأس السوبر المحلي، فإن حسام عاشور، «مسمار» خط وسط الفريق، يحتفل بجانب تتويجه باللقب بأنه أول كأس يحمله كقائد لنادي القرن في أفريقيا.

وحقق اليوم حسام عاشور رقمًا قياسيًا بالوصول إلى اللقب الـ33 في تاريخه مع الأهلي، خلال المواسم الـ15 التي شارك فيها مع الفريق الأول، والذي لم يكتفِ خلال هذه المواسم بالأدوار الشرفية، ولكنه احتل مقعدًا أساسيًا في تشكيل الأهلي، وظل محافظًا عليه مهما تغيّر المديرون الفنيون، فالجميع يقتنع بالدور الكبير الذي يؤديه اللاعب في خط وسط الأهلي.

لا ترى حسام عاشور يهاجم كثيرًا، أو يحرز أهدافًا خلال المباريات، ولكنه في مقابل هذا يقف سدًّا منيعًا في وسط الملعب؛ لقطع الكرات من الفريق المنافس، وتعطيل هجماتها الخطيرة على مرمى الأهلي؛ ولهذا أطلقت عليه الجماهير لقب «مسمار الأهلي».

رغم أن «عاشور» ليس الأكبر سنـًا في الفريق الأول حاليًا، إلا أنه استطاع أن يصل سريعًا إلى لقب اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات مع الأهلي، بالإضافة إلى كونه اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك عاشور 33 لقبًا؛ تنقسم إلى 10 ألقاب لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و9 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الأفريقية.

المعدل الحالي لمشاركة «عاشور» في المباريات وتتويجه بالبطولات، يجعلنا نتوقع تسجيله الكثير من الأرقام القياسية باسمه خلال المواسم المقبلة، والتي من الصعب أن تتحطم مستقبلًا.

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