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مسرح مصر .. على ربيع وكريم عفيفي يطلبان مشروبا جديدا بـ«قهوة بلدي».. فيديو

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:59 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قدم الفنان علي ريبع مشهدا كوميديا خلال تقديمه حلقة الليلة «مسرح مصر» المذاع على قناة «أم بي سي مصر» بمشاركة زميله كريم عفيفي.

وجسد علي ربيع وكريم عفيفي دور رجلين بسيطين من الصعيد يجلسان علي مقهى صعيدي وطلبا من «القهوجي» مشروبا جديدا لا يعرفه، وحاولا شرحه للعامل لكنه لم يعرفه.

وانفعل علي ربيع علي القهوجي قائلا: «انت شكلك مش فاهم انت أول مرة تشتغل قهوجي ولا ايه»، فرد عليه القهوجي بقوله: «قولي حاجة افهمها عشان اجبهلكم لاني معرفهوش».

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