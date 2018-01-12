آسر ياسين: الشخصية الفنية الأقرب لشخصيتي « تايسون» .. فيديو

قال الفنان "آسر ياسين"، إنه يحب إقامة علاقات صداقة من الوسط ولديه صداقات مع فنانيين شباب مثل جميلة عوض وأحمد خالد صالح وآخرين، ويرى أن أكثر من يشبهه فنيا هو تايسون محمد ممدوح في حبه لعمله وإتقان ما يفعله.



وتابع " ياسين" خلال حواره مع الفنانة غادة عادل، في برنامج«تعشب شاي » المذاع عبر فضائية«dmc»، أنه بداخله طفل مثل كل الناس، وأنه دائما يسلم امره لله في كل شيء يفعله مشيرًا الي انه يمارس الرياضة بشكل منتظم ويعمل حاليا علي انقاص وزنه حتي يكون وزنه ملائما لاحد الادوار التي يقوم بتصويرها.



وأكد أنه لم يندم على أي عمل قدمه سواء في السينما أو التليفزيون، وراض عن كل الأعمال التي قدمها، وتابع أن لديه فوبيا من الأماكن المغلقة، ولا يحب الزواحف ولكن مع مرور الوقت تخلص من هذا الخوف وتعود عليهما.