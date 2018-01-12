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حوادث

غدا.. نظر طعن "قضايا الدولة" على إلغاء قرار منع إيطالي من دخول مصر

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:14 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
محمد على
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار الداخلية بمنع "لوتشانو فيردوتشيا" من دخول البلاد.

وذكر الطعن رقم 103338 لسنة61 قضائية عليا، أن المذكور حاصل على الجنسية الإيطالية، وتوافرت معلومات لدى وزارة الداخلية بأنه يستغل بعض المواقع الإلكترونية لنشر حالة الفوضى، ويؤجج للفتنة الطائفية بترديده شعارات ليس لها دليل من الصحة.

وأضاف الطعن أنه كان يسعى لتأسيس جمعية الغد المسيحية بالإسكندرية، ليتخذها مكانا لنشر أفكاره الطائفية وزعزعة استقرار البلاد .

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