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أخبار العالم

واشنطن: إيران تنفق على حزب الله 200 مليون دولار سنويا

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:03 م
صدى البلد
أحمد محرم
نشر الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن النظام الإيراني ينفق 200 مليون دولار على الأقل سنويا لدعم حزب الله اللبناني.

وأضاف الوفد أن النظام الإيراني ينفق هذه الأموال على حزب الله في حين يهتف المواطنون الإيرانيون "لا غزة ولا لبنان .. حياتي فقط لإيران".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حلفاء الولايات المتحدة لإدراج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وبحسب قناة "الحرة"، كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الخميس تشكيل فريق خاص للتحقيق في أنشطة حزب الله الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

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