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فن

شاهد.. آخر ظهور لنجل أحمد السقا بعد شائعة وفاته

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:11 م
صدى البلد
سعيد فراج
ضجت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد انتشار خبر كاذب عن وفاة «ياسين»، نجل الفنان أحمد السقا، فى حادث سيارة على الطريق الصحراوى، ولكن العديد من المصادر المقربة من أحمد السقا كذبت الخبر ونفته جملة وتفصيلًا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن وقوع حادث سيارة للفنان أحمد السقا، أدى إلى وفاة نجله «كريم»، وظن الكثيرون أنه نجل السقا بالفعل، بسبب تشابه الأسماء.

وكان ياسين السقا قد ظهر قبل 3 أيام، من خلال صورة له عبر حسابه على «انستجرام»، بأحد «الكافيهات»، وعلق عليها بالإنجليزية قائلًا: «لو كل شيء فقد فسيأتي أكثر مرة أخرى».

يذكر أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد نفى أيضًا هذه الشائعة، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل صمت أحمد السقا ونجله، وعدم تعليقهما على تلك الأخبار. 
شاهد.. آخر ظهور لنجل أحمد السقا بعد شائعة وفاته

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