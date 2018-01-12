غدا.. الحكم في إعادة محاكمة خطيب مسجد باقتحام قسم التبين

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا السبت، الحكم فى إعادة محاكمة أسامة أحمد السباعى السمرى، 47 سنة، إمام وخطيب بالتبين، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوى، وحسن السايس، بحضور شريف أشرف، مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وسكرتارية حمدى الشناوى، وأسامة شاكر.



وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول، للمتهم، عدة تهم منها التجمهر والبلطجة، والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.