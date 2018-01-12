ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غدا.. الحكم في إعادة محاكمة خطيب مسجد باقتحام قسم التبين

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:19 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا السبت، الحكم فى إعادة محاكمة أسامة أحمد السباعى السمرى، 47 سنة، إمام وخطيب بالتبين، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوى، وحسن السايس، بحضور شريف أشرف، مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وسكرتارية حمدى الشناوى، وأسامة شاكر.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول، للمتهم، عدة تهم منها التجمهر والبلطجة، والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

ترشيحاتنا

تصريحات نارية من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الرابعة

شاهد.. شيرين تشعل أجواء السوبر في الإمارات بأغنية «بلادي بلادي»

على مسئولية «صديق بيبو»..لاعب عالمي مفاجأة في الأهلي خلال أيام

قصة مقال هاجم فيه إحسان عبد القدوس عبد الحليم حافظ: يحتاج للتعلم ويكف عن هز رأسه

شاهد.. خروج ديك من فم ثعبان عملاق بعد بلعه

شاهد.. مدحت شلبي يسخر من "شعر" عبدالله السعيد خلال لقاء السوبر

شاهد.. «تعليم البرلمان» تكشف عن نظام الثانوية العامة الجديد

شاهد.. تعليق حسام البدري على حكم مباراة السوبر المصري

لاعب الزمالك السابق قبل مباراة السوبر: «اللهم اضرب الظالمين بالظالمين»

«القرموطي» يطالب بإقامة مباراة «السوبر» المصري القادمة في قطر.. «فيديو»

الاهلى المصرى السوبر .. إعلامي إماراتي: كل شيء يتغير إلا أربعة منها انتصارات الأحمر

شاهد... شيرين تغني النشيد الوطني لمصر قبل مباراة الاهلى والمصرى السوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تظهر بإطلالة سيئة من توقيع إيلى صعب.. صور

الغردقة تستضيف المشاركات في مسابقة ملكة جمال القارات.. صور

تفاصيل الصلح بين محمد فؤاد وتامر عبد المنعم بعد 8 أشهر خلاف..صور

أنجيلينا جولي تبهر الجميع بإطلالة مثيرة تكلفتها ربع مليون جنيه.. صور

قس يقدم المصحف الشريف هدية لشيخ خلال افتتاح مسجد الرحمن بالشرقية..صور

فيديو

آسر ياسين: الراحل محمود عبدالعزيز مثلي الأعلي ..فيديو
ضياء رشوان: قاعدة ثقة بين الجهات المسئولة والمراسلين الأجانب «ضرورة».. فيديو
أحمد فهمي: أرفض مساواة المرأة بالرجل في التعري الجسدي.. فيديو
آسر ياسين: الشخصية الفنية الأقرب لشخصيتي « تايسون» .. فيديو
شاهد.. علي ربيع يكشف عن أفضل طريقة للرد على المتسولين في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟