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أخبار البلد

"الزراعة": تقرير رسمي يكشف تفوق صادرات مصر في 2017

السبت 13/يناير/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اجمالي ما تم تصديره الى الدول المختلفة خلال عام 2017، والذي بلغ حوالي 4 مليون و813 ألفا و757 طنا، مقارنة بحوالي 4 ملايين و343 ألفا و819 طنا عام 2016.

وأوضح التقرير أن أهم المحاصيل التي تم تصديرها خلال 2017، وشهدت طفرة كبيرة، الموالح حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منها حوالي 1.4 مليون طن، ومحصول البطاطس حوالي 800 ألف طن، كذلك البصل حيث تم تصدير حوالي نصف مليون طن، و 16 ألف من محصول الفلفل، و40 ألف طن من الفراولة، كذلك 140 ألف طن من محصول العنب، و49 ألف طن من المانجو، و130 ألف طن من الرمان، حيث زادت كمية ما تم تصديره من تلك المحاصيل بشكل ملحوظ عن العام الماضي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الزيادة تعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا، والإجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وقال وزير الزراعة ان مصر نجحت من خلال هذه الاجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج وعلى سبيل المثال في كل من: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.

وأشار البنا إلى أن نجاح مصر في هذا القطاع يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المحاصيل البستانية، منها على سبيل المثال لا الحصر التصنيع الغذائي، ومجال الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف والتي تخلق عدد كبير من فرص العمل وزيادة الدخول في الريف بالإضافة إلى خفض نسبة الفاقد من هذه المحاصيل.

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