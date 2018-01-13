رجال برعوا في تجسيد دور المرأة على الشاشة.. علاء ولي الدين وعادل إمام ومحمد هنيدي أبرزهم.. ورامز جلال ومدحت تيخة أحدثهم

"رغدة متوحشة".. فيلم جديد لرامز جلال يقدم خلاله دور فتاة

مدحت تيخة "امرأة" على أفيش "جدو نحنوح"

الزعيم عادل إمام ظهر في دور سيدة خلال "شمس الزناتي"

محمد هنيدي يظهر في أدوار نسائية في أفلامه أبرزها "خالتي نوسة"

نجح عدد من النجوم الرجال بالوسط الفنى فى تقديم دور الشخصية النسائية فى كثير من الأعمال، والتى حازت إعجاب الجمهور والنقاد وحققت نجاحا كبيرا، أبرزهم الفنان علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وعادل إمام، ويبدو أن رامز جلال ومدحت تيخة يريدان منافسة هؤلاء النجوم، حيث يجسد كل منهما شخصية امرأة في فيلميهما الجديدين "رغدة متوحشة" و"جدو نحنوح".الفنان رامز جلال ظهر في أفيش فيلمه الجديد "رغدة متوحشة"، متصدرا الأفيش، وهو على هيئة فتاة، لتنتقل الشخصية النسائية من تجسد الأدوار فى الأعمال الفنية إلى تصدر أفيشات الأفلام.ويظهر رامز جلال ضمن الأحداث فى المشاهد الأولى من الفيلم كـرجل يعمل "ماكيير" فى أحد الصالونات، ويكتشف أن هناك مخرج إعلانات يجسده الفنان بيومى فؤاد، يبحث عن فتاة تكون وجها جديدا لتكون بطلة إعلانه الجديد، وفكر رامز جلال فى أن يغير من شكله وجلده لتغيير ملامحه بالكامل، لكى يكون الفتاة الشابة الجميلة التى يبحث عنها المخرج لتصور هذا الإعلان، ويخدع رامز مخرج الإعلانات ويقنعه بالفعل بأنه الفتاة الجميلة بعد تحويل شكله وملامحه وملابسه، وتدور الأحداث فى شكل كوميدى ساخر، ويتعرض بعدها رامز خلال الأحداث إلى العديد من المواقف الكوميدية الساخرة مع زوجته التى تجسدها الفنانة ريهام حجاج، وباقى فريق العمل، ويتم التحرش به."رغدة متوحشة"، من المقرر طرحه فى موسم منتصف العام، ويشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين، منهم انتصار، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، وتأليف لؤى السيد، وإخراج محمد كريم.وأيضا الزعيم عادل إمام الذى قدم دور الشخصية النسائية فى عدد من الأعمال السينمائية أشهرها "شمس الزناتى" و"احترس من الخط"، حيث جسد دور أم الخُط التى تقود مجموعة من المطاريد والخارجين على القانون واحتلوا فيلا لبلبة، وجسد دور ضاربة الودع فى فيلم "الشياطين والكورة".كما قدم الفنان محمد هنيدي أدوارا نسائية مميزة من خلال أفلامه "جاءنا البيان التالي"، حيث مثل دور فتاة الليل من خلال دور المذيع الاستقصائي الذي يحاول الوصول إلى الحقيقة فيرتدي ملابس فتاة الليل ويذهب إلى أحد بيوت الدعارة إلى أن يتم القبض عليه من خلال شرطة الآداب في جو من الكوميديا الرائعة.كما جسد هنيدي دور الخالة نوسة في فيلم "يا أنا يا خالتي"، وهي المرأة التي تعمل في أعمال الدجل والشعوذة لكي يصحح صورته أمام فادية عبد الغني والدة حبيبته نوال (دنيا سمير غانم) إلى أن وقع والده (حسن حسني) في غرامها وسط حالة كوميدية رائعة.ويعتبر الفنان محمد سعد من أفضل الكوميديين الذين قدموا دور السيدات من خلال شخصية "أطاطا" التي لازمته خلال فيلم "عوكل" ومسلسل "فيفا أطاطا"، حيث علقت هذه الشخصية بأذهان جميع الأجيال، خاصة اﻷطفال.فيما قدم الفنان هاني رمزي دورا نسائيا مميزا من خلال فيلم "السيد أبو العربي وصل"، حيث جسد دور زوجة أحد تجار القماش الذي يتوفى ويترك لزوجته بضائع كثيرة ترغب في بيعها لصلاح عبد الله "معاطي"، وقدم الشخصية النسائية أيضًا في فيلم "فرقة بنات وبس"، حيث اضطر وصديقه ماجد المصري للتنكر في شخصيات نسائية للالتحاق بإحدى الفرق الغنائية النسائية وتحقيق الشهرة.بينما استطاع الفنان الراحل علاء ولى الدين حفر دور لا ينسى فى فيلم «الناظر صلاح الدين»، ورغم عدم تقديمه الشخصية النسائية كثيرا، إلا أن تقديمه دور الأم فى فيلم "الناظر صلاح الدين" سيظل عالقا بأذهان الكثيرين من عشاقه، حيث قدم فى هذا الفيلم حوالى خمس شخصيات منها شخصية الأم القوية.