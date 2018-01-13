ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

دراسة تحذر من تدني مستويات اليود لدى السيدات لدوره في مشكلات الخصوبة

السبت 13/يناير/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت دراسة طبية بأن ما يقرب من نصف النساء في الولايات المتحدة يعانين من نقص في مستويات اليود في أجسامهن، ما قد يؤثر سلبا ويضعف خصوباتهن، ويتواجد عنصر اليود في المأكولات البحرية، والملح المعالج باليود، ومنتجات الألبان، وبعض الخضراوات والفواكه.

وتكشف الدراسة الجديدة، التي أجريت في جامعة واشنطن على 467 امرأة أمريكية يسعين للإنجاب، عن أن النساء اللاتي عانين من نقص تراوح ما بين معتدل وشديد واجهن صعوبات في الحمل والإنجاب بنسبة 46% خلال كل دورة طمثية، مقارنة بأولئك السيدات اللاتي تمتعن بمستويات كافية من اليود.

وقال الدكتور جيمس ميلز، الأستاذ في "المعهد الوطني الأمريكي لصحة الطفل والتنمية البشرية": "وجد أنه حتى النساء اللاتي يعانين من نقص في مستويات اليود بشكل معتدل كان لديهن صعوبة أكبر في الحمل".

من جانبه، قال الدكتور تومير سنجر، رئيس قسم الغدد الصماء التناسلي والعقم والرعاية في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك: "تغير النظام الغذائي الغربي في العقود القليلة الماضية، وأدى الاعتماد على النظم الغذائية والنباتية إلى انخفاض في استهلاك اليود الغذائي".

وبالنظر إلى أن النظام الغذائي هو المصدر الرئيسي لليود لمرضانا فالمأكولات البحرية والملح وبعض الفواكه والخضروات، مثل البطاطس والتوت البري والفراولة على سبيل المثال لا الحصر، يجب على السيدات الإكثار من تناولها قبل ثلاثة أشهر من الإنجاب في حال رغبتهن إنجاب طفل سيلم".

وقد أظهرت الأبحاث الجديدة أن نقص اليود شائع بين النساء في الولايات المتحدة وفي الدراسة، كان لدى 56% من النساء مستويات كافية من اليود، وحوالي 22% منهن يعانين من نقص طفيف، ونحو 21% عانين من نقص معتدل، و1.7% يعانون من نقص شديد.

ترشيحاتنا

كوبر يحدد موعد عودته للقاهرة

هيئة الكتاب: الزيادة في أسعار الكتب بالمعرض لن تتخطى 15%.. فيديو

اسعار الذهب اليوم

مطار أسوان يحتفل بحصوله على رخصة التشغيل الدولية.. صور

إغلاق 4 طرق بالجيزة بسبب أعمال الإصلاحات.. تعرف عليها.. فيديو

شاهد.. سليمان عيد يسخر من حمدي المرغني في أول ظهور له بـ« مسرح مصر »‎

شاهد.. أكثر الرياضات دموية في العالم.. لن تتوقع ما يحدث بها.. صور

"الأسمنت العظمي".. قد يصبح الخيار غير الجراحي الأمثل لآلام المفاصل

كوب من هذا المشروب يمنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والمسالك البولية

إيهاب جلال يدرس ضم لاعبين لقائمة الزمالك الإفريقية

شيرين عبد الوهاب تنشر صورة من حفل كأس السوبر بالإمارات عبر "إنستجرام"

الإسماعيلي يحصل على توقيع المهاجم الليبيري باتريك ليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من حفل تامر حسني وميريام فارس

انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

زينة تشعل «إنستجرام» بإطلالة ساحرة.. صور

مطار الغردقة ينظم فعالية لتنظيف أرض المهبط من المواد الغريبة.. صور

تامر حسني وميريام فارس يتألقان في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية
إغلاق 4 طرق بالجيزة بسبب أعمال الإصلاحات.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟