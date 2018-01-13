شاهد.. 100 صورة من حفل تامر حسني وميريام فارس

أحيا النجم تامر حسني حفلا غنائيا بمشاركة النجمة اللبنانية ميريام فارس والمطرب الخليجي زايد الصالح مساء أمس، الجمعة، داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية بمصر.



افتتحت ميريام فارس أولى فقرات الحفل، حيث قدمت عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التي تخللتها العديد من الاستعراضات المميزة لها على خشبة المسرح.



بينما اختتم تامر حسنى الحفل بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، وحرص خلال فقرته على دعوة صديقيه النجمين أحمد زاهر وأكرم حسني الذي يشاركه بطولة فيلمه الأخير "البدلة"، والذي قدم للجمهور أغنية إعلانه "اشحن يالا" وسط عاصفة من الهتافات والصيحات.



كان ضمن الحضور الفنانة بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، وشقيقها، وأحمد زاهر وحرمه، وحسام، شقيق تامر حسني، وموفق السبحي، والنقيب كريم المغربى، ورجل الأعمال حسن القرش، والإعلامية رندة جبر، والنائب رشاد شكرى، والراقصة الاستعراضية أوكسانا، ومدير أعمال زايد الصالح أبو خالد، وماهر السبحي.



نظم الحفل أشرف سويلم، بالإضافة إلى "السبحي جاردنز" التي أقامت الحفل، وأحمد روتانا، وديكور المهندس جمعة السيد الفيروزي وأحمد عصام.



