«التجمع»: سنحسم موقفنا من دعم مرشحنا في الانتخابات الرئاسية.. اليوم

قال محمد فرج، أمين عام مساعد حزب التجمع، إن الحزب لن يدفع بمرشح له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يحدد حتى الآن موقفه النهائى من دعم مرشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأكد "فرج"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحزب سينتظر عرض خارطة واضحة أسماء المرشحين وبرامجهم لتحديد مرشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب سيعقد اجتماعًا مشتركًا اليوم، السبت، للأمانة المركزية والمكتب السياسي؛ لمناقشة موقفه من الانتخابات الرئاسية ودعم أى مرشح.



وأضاف أمين عام مساعد حزب التجمع: "سنقارن بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحديد من يستحق منهم لدعمنا له، ونفضل أن يكون هناك أكثر من مرشح لكى تكون لدينا انتخابات تعددية تنافسية"، مشيرا إلى أن مصر هى التى ستفوز من وجود انتخابات تعددية.



وأوضح أن مرشح الحزب الذى سيدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لابد أن يكون مرشحًا مدركًا للتحديات الحقيقية التى تمر بها مصر فى مواجهة الإرهاب أمنيًا وفكريًا وثقافية من خلال مواجهة شاملة، وأن يكون الوجه الآخر لمواجهة الإرهاب هو مواجهة الفساد، بالإضافة إلى اهتمامه بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية.



كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أكد أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة تبدأ بالتصويت خارج مصر خلال أيام الجمعة والسبت والأحد 16 مارس إلى 18 مارس 2018.



وقال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات الرئاسية تجرى داخل مصر خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من 26 إلى 28 مارس 2018.



وأضاف أنه في حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر في أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين من 19 إلى 20 أبريل 2018، على أن تجرى الانتخابات في الداخل في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 24 إلى 26 أبريل 2018.

