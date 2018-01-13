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برلمان

عبد العال يدعو البرلمان لعقد جلسة عامة غدا

السبت 13/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد في جلسة عامة في الساعة الثانية عشرة ظهر غد، الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا.

يأتى ذلك عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.

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