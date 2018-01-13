انتظام حركة قطارات الصعيد بعد توقفها 45 دقيقة بسبب «جاموسة»

أكد محمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، انتظام حركة القطارات بعد توقف استمر 45 دقيقة، بعد أن صدم القطار رقم 971 القادم من سوهاج، جاموسة بالقرب من مدينة صدفا.





وأشار "فرغلي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية وعادت حركة القطارات الى طبيعتها بعد 45 دقيقة.





كان مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، قد صرح بأن حركة القطارات توقفت بسبب اصطدام القطار رقم 971 القادم من سوهاج بـ"جاموسة" بالقرب من مدينة صدفا؛ مما أدى إلى توقف حركة القطارات لحين استبدال إحدى عربات القطار بعربة أخرى بعد تهتك كابلات الإنارة والتكييف وتلطيخ العربة بالدماء.





وأضاف أن القطار اضطر إلى السير ببطء الى محطة أسيوط لاستبدال العربة الثامنة درجة ثانية مكيفة بعربة أخرى وتعطل القطار لنحو 3 ساعات قبل استكمال رحلته مرة أخرى.





وأشار المسئول، إلى أن هناك ارتباك فى حركة القطارات القادمة من الصعيد إلى القاهرة.



