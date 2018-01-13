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الإشراف العام
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السبت 13 يناير 2018 - 25 : 11 ص
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رياضة
باوتيستا يفوز ببطولة أوكلاند للتنس
السبت 13/يناير/2018 - 11:06 ص
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رويترز
فاز الأسباني روبرتو باوتيستا اليوم السبت ببطولة اوكلاند للتنس.
جاء ذلك بعد تغلبه على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، بمجموعتين لواحدة، وكانت نتيجة المجموعات 6-1 و4-6 و7-5.
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