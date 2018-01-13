باوتيستا يفوز ببطولة أوكلاند للتنس

فاز الأسباني روبرتو باوتيستا اليوم السبت ببطولة اوكلاند للتنس.



جاء ذلك بعد تغلبه على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، بمجموعتين لواحدة، وكانت نتيجة المجموعات 6-1 و4-6 و7-5.