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رياضة

باوتيستا يفوز ببطولة أوكلاند للتنس

السبت 13/يناير/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
رويترز
فاز الأسباني روبرتو باوتيستا اليوم السبت ببطولة اوكلاند للتنس.

جاء ذلك بعد تغلبه على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، بمجموعتين لواحدة، وكانت نتيجة المجموعات 6-1 و4-6 و7-5.

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