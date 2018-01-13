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رياضة

فافرينكا يعلن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

السبت 13/يناير/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلن السويسري ستانيسلاس فافرينكا، مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي تنطلق منافساتها بعد غد الاثنين، وذلك بعد أن تأكد اكتمال شفائه بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الركبة.

وقال فافرينكا، فى تصريحات للصحفيين فى ملبورن: "أنا في حالة جيدة..عانيت لمدة ستة أشهر، كانت فترة صعبة حقا قضيتها حتى تمكنت أخيرا من استعادة القدرة على المشاركة من جديد، وقررت في اللحظة الأخيرة القدوم إلى هنا للتدريب لمدة أسبوع، ولم أكن أعرف إمكانية مشاركتي من عدمها لكننى الآن مستعد للمشاركة".

يذكر أن فافرينكا سبق وفاز ببطولة أستراليا المفتوحة في العام 2014.

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