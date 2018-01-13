القوات العراقية تصادر أسلحة وعتاد لداعش شمال شرقي بغداد

صادرت القوات الأمنية العراقية، اليوم "السبت" أسلحة وعتاد لتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة الشعب، شمال شرقي بغداد.



وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة (الشعب/ حي البساتين) شمال شرقي بغداد، تمكنت خلالها من العثور على كمية من الأسلحة والعتاد المختلفة.



من ناحية أخرى، اقتحمت القوات المشتركة قرية (الحويجة) جنوب الموصل باسناد جوي امريكي.



وأفاد مصدر أمني بأن القرية تقع جنوب الموصل وتربط بين ناحيتي حمام العليل والقيارة جنوب الموصل، والتي تضم العشرات من

عناصر وقياديين داعش بعد تحرير الموصل تم التسلل اليها.

