ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

القوات العراقية تصادر أسلحة وعتاد لداعش شمال شرقي بغداد

السبت 13/يناير/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
ا ش ا
صادرت القوات الأمنية العراقية، اليوم "السبت" أسلحة وعتاد لتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة الشعب، شمال شرقي بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة (الشعب/ حي البساتين) شمال شرقي بغداد، تمكنت خلالها من العثور على كمية من الأسلحة والعتاد المختلفة.

من ناحية أخرى، اقتحمت القوات المشتركة قرية (الحويجة) جنوب الموصل باسناد جوي امريكي.

وأفاد مصدر أمني بأن القرية تقع جنوب الموصل وتربط بين ناحيتي حمام العليل والقيارة جنوب الموصل، والتي تضم العشرات من
عناصر وقياديين داعش بعد تحرير الموصل تم التسلل اليها.

ترشيحاتنا

محمد نجيب ينتظم في تدريبات الأهلي

3 نجوم خذلوا إليسا في أزمة حفلها بـ«دبي»

في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

نائبة تونسية: قطر لن تتخلى عن مشروعاتها الإرهابية أبدا

الإسماعيلي يحصل على توقيع المهاجم الليبيري باتريك ليه

تعرف على القيمة المادية لجائزة السوبر المصري التي توج بها الأهلي

«حماس» تشترط عقد اجتماع المركزي الفلسطيني خارج الأرض المحتلة

مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس يناقش هويتها العربية واستعادة الوعي بها والمسئوليات الدولية لحمايتها

"الزراعة": تقرير رسمي يكشف تفوق صادرات مصر في 2017

هيئة الكتاب: الزيادة في أسعار الكتب بالمعرض لن تتخطى 15%.. فيديو

وفاة وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى

مؤمن زكريا يتوجه إلى جدة غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من حفل تامر حسني وميريام فارس

انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

زينة تشعل «إنستجرام» بإطلالة ساحرة.. صور

مطار الغردقة ينظم فعالية لتنظيف أرض المهبط من المواد الغريبة.. صور

تامر حسني وميريام فارس يتألقان في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية
إغلاق 4 طرق بالجيزة بسبب أعمال الإصلاحات.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟