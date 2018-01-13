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رياضة

لجنة الكرة بالأهلي تحسم مصير ثلاثي الفريق الأول.. اليوم

السبت 13/يناير/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
تحسم لجنة الكرة بالأهلى خلال 24 ساعة الموقف النهائى لعمرو بركات وميدو جابر لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى من العروض التى تنهال عليهما فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكلفت اللجنة إدارة التعاقدات بدراسة العروض التى تلقاها الثنائى قبل اتخاذ القرار النهائى، وإن كان الموقف هو إعارتهما وليس التخلى عنهما بشكل كامل تحسبا لتألق أحدهما فى تلك الفترة.

كما تحسم لجنة الكرة الموقف النهائى للاعب الوسط عبدالله السعيد الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى ويرفض الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى رحيله على سبيل الإعارة فى ظل وجود عرض مغرى سعودى له فى تلك الفترة.

وحدد السعيد موقفه النهائى للجهاز الفنى بأنه يرفض تجديد تعاقده ويرغب فى خوض تجربة الاحتراف فى ظل وجود عرض سعودى تبلغ قيمته 700 ألف دولار فى 6 شهور للاعب نفسه بينما سيحصل النادى على 300 ألف دولار عن تلك الفترة.

وأبدى السعيد مرونة كبيرة فى تجديد تعاقده لمدة موسمين مقابل 12 مليون جنيه حال الموافقة على إعارته لأحد الأندية السعودية فى الوقت الحالى وإن كانت بعض المصادر قد كشفت عن وجود عرض أمريكى للاعب سيصل خلال الفترة المقبلة.

فيما يعلن النادى خلال الأسبوع الحالى عن تجديد عقود حسام عاشور وشريف إكرامى ووليد سليمان لمدة 3 مواسم للأول والثانى وموسمين للثالث بعد الاتفاق على كل البنود خاصة أن الثلاثى لم يضع أى قيود ورحبوا بتجديد العقود على الفور.

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