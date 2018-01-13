ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كوبر يحدد موعد عودته للقاهرة

السبت 13/يناير/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
محمد سمير - نور عادل
أبلغ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، معاونيه بالعودة إلى القاهرة، 25 يناير الجاري.

ويستعد منتخب مصر، للدخول في معسكر مغلق، 19 مارس المقبل، على أن يتخلله خوض وديتين أمام البرتغال واليونان.

ومن المنتظر، أن يعقد هيكتور كوبر، جلسة مع معاونيه، عقب عودته من الأرجنتين، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر، للظهور بشكل مشرف، في نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل بروسيا، بعدما أوقعته القرعة، في المجموعة الأولى مع البلد المضيف والسعودية وأوروجواي.

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يحصل على توقيع المهاجم الليبيري باتريك ليه

شائعة وفاة نجل «السقا» تثير الجدل.. شيري عادل تنجو من الموت.. وكارمن سليمان تنشر الصورة الأولى لمولودها.. موجز النجوم على السوشيال ميديا

مخلل الليمون المعصفر بمذاق لا يقاوم فى دقائق

"الأسمنت العظمي".. قد يصبح الخيار غير الجراحي الأمثل لآلام المفاصل

عودة طائرة "فلاى ناس" من الممر بسبب تسرب فى الوقود

شاهد.. رد حمدي المرغني على سليمان عيد بعد السخرية منه في «مسرح مصر»‎

ترحيل موظف أمريكي بعد منعه من الدخول تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو

صدمة أفريقية من تصريحات ترامب والخارجية السنغالية تستدعي السفير الأمريكي

كوب من هذا المشروب يمنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والمسالك البولية

معلول يكشف حقيقة رحيله من الأهلي.. فيديو

عودة أحمد حلمي ومنى زكي من الإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من حفل تامر حسني وميريام فارس

انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

زينة تشعل «إنستجرام» بإطلالة ساحرة.. صور

مطار الغردقة ينظم فعالية لتنظيف أرض المهبط من المواد الغريبة.. صور

تامر حسني وميريام فارس يتألقان في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية
إغلاق 4 طرق بالجيزة بسبب أعمال الإصلاحات.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟