كوبر يحدد موعد عودته للقاهرة

أبلغ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، معاونيه بالعودة إلى القاهرة، 25 يناير الجاري.



ويستعد منتخب مصر، للدخول في معسكر مغلق، 19 مارس المقبل، على أن يتخلله خوض وديتين أمام البرتغال واليونان.



ومن المنتظر، أن يعقد هيكتور كوبر، جلسة مع معاونيه، عقب عودته من الأرجنتين، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.



ويستعد منتخب مصر، للظهور بشكل مشرف، في نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل بروسيا، بعدما أوقعته القرعة، في المجموعة الأولى مع البلد المضيف والسعودية وأوروجواي.